Vorzeitige Abreise aus Bad Leonfelden Dieser Fortuna-Profi wird am Donnerstag das Trainingslager verlassen

Es hat durchaus den Anschein, als habe das Trainingslager von Fortuna in Bad Leonfelden vor kurzem erst begonnen, doch in Wahrheit ist der Zweitligist längst auf die Zielgerade seines neuntägigen Aufenthalts an der tschechisch-österreichischen Grenze eingebogen. Am Freitag reist der rot-weiße Tross schon wieder ab und macht sich über Salzburg auf den Weg nach Frankfurt am Main, um tags darauf am Blitzturnier des Drittligisten Kickers Offenbach teilzunehmen.