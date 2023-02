Trotz Sieg gegen Braunschweig Dieser Fortuna-Profi war so richtig enttäuscht

Ein Fortuna-Profi konnte da allerdings so gar nicht mitziehen. Kristoffer Peterson schlich mit hängendem Kopf durch die Interviewzone in Richtung Tiefgarage, war sogar so tief in Gedanken, dass er beinahe den Gruß in die Runde vergessen hätte. Etwas, das dem ausnehmend höflichen und freundlichen Schweden sonst nie passiert.