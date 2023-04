Beim Spiel in Bielefeld Dieser Fortuna-Profi sollte zurück in die Startelf

Es ist schon bitter, dass Rouwen Hennings ausgerechnet in diesem Spiel fehlt. Arminia Bielefeld, Fortunas Gastgeber in der Zweitliga-Partie am Ostersonntag (13.30 Uhr), ist nämlich so etwas wie der Lieblingsgegner des Düsseldorfer Stürmers. In zehn Vergleichen mit den Ostwestfalen verbuchte der 35-Jährige fünf Treffer und sechs Torvorlagen. Hennings‘ persönlicher Rekord, den er allerdings am 27. Spieltag nicht verbessern kann: Er sah beim 2:2 gegen den HSV die fünfte Gelbe Karte und ist gesperrt.