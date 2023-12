So würde unser Reporter aufstellen Dieser Fortuna-Profi sollte Sobottka in Nürnberg ersetzen

Daniel Thioune machte im Vorfeld des Auswärtsspiels beim 1. FC Nürnberg keinen Hehl draus. Hätte sich Marcel Sobottka am vergangenen Wochenende beim 5:3-Erfolg gegen Schalke keinen Muskelfaserriss zugezogen, würde er natürlich auch am Samstag in der Startformation stehen – nach wie vor an der Seite von Yannik Engelhardt und Isak Johannesson. Weil der Mittelfeldregulator allerdings vermutlich bis ins neue Jahr ausfallen wird, muss Fortunas Trainer sein Zentrum umbauen. Wieder einmal.