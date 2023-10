So würde unser Reporter aufstellen Dieser Fortuna-Profi sollte eine weitere Chance bekommen

Braunschweig/Düsseldorf · Es ist eine spannende Aufgabe, die den Düsseldorfern da am Freitagabend bevorsteht. Auf die Gala vor vollbesetzten Rängen gegen Kaiserslautern folgt das Gastspiel in der Tristesse des Zweitliga-Schlusslichts Braunschweig. Ein Fortune könnte dabei zeigen, was in ihm steckt. Die Elf unseres Reporters.

27.10.2023, 16:58 Uhr

Es ist ja nicht so, dass ich mir in den vergangenen Tagen nicht hingebungsvoll überlegt hätte, welche Variationen Fortunas Trainer Daniel Thioune in der Startelf für den Freitagabend vornehmen könnte. Schließlich steht ja schon vier Tage nach der Partie bei Eintracht Braunschweig (18.30 Uhr) das Zweitrunden-Pokalspiel beim Drittligisten SpVgg Unterhaching an, wiederum drei Tage später das Liga-Heimspiel gegen die SV Wehen Wiesbaden. Da muss mit den Kräften hausgehalten werden, da sollte man ein wenig rotieren.