Extrem spannendes Finale Dieser Ex-Fortune setzt im Ausland eine Meisterserie fort

Einige Bilderstrecken bei Instagram gaben das Ausmaß der Feierlichkeiten sehr schön wieder. Auf den ersten Blick mag das etwas verwundern, war es für Ludogorets doch bereits der zwölfte bulgarische Meistertitel in Folge. Diesmal allerdings wurde es für Piotrowski und Co. so knapp wie selten zuvor. Vor dem letzten Spieltag führten die Razgrader das Klassement mit nur einem Punkt Vorsprung auf ZSKA Sofia, den früheren Topklub des Landes, an. „Kuba“ und seine Kollegen mussten bei Cherno More (zu deutsch: Schwarzes Meer) Varna also unbedingt gewinnen, um den Vorsprung auf das Hauptstadt-Team zu halten.