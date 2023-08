Beim 1:2 gegen Paderborn Dieser Fortune nimmt die Niederlage auf seine Kappe

Bei Fortuna war das am Samstag nicht so. Mit Sirlord Contehs Kontertor zum 2:1 für den SC Paderborn in eben jener 59. Minute war das Spiel durch, und das lag an der besonderen Geschichte dieses Treffers. Nicht einmal 70 Sekunden zuvor nämlich hatten die Düsseldorfer das dicke Brett endlich durchgebohrt, das die frühe Paderborner Führung durch Florent Muslija schon in der fünften Minute dargestellt hatte. Jordy de Wijs köpfte nach einer präzise geschlagenen Ecke von Shinta Appelkamp zum 1:1 ein – Fortuna jedoch konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen.