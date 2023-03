Nach knapp fünfmonatiger Ausfallzeit Dieser Fortuna-Profi ist zurück im Training

Dass hinter dem Franzosen keine leichte Zeit liegt, ist seinem Trainer bewusst. „Es war alles nicht so einfach, gerade wenn man als ausländischer Spieler in der Stadt, in der Reha unterwegs ist und nicht so die Anknüpfungspunkte hat“, erzählte Thioune. Doch Fortuna habe Gavory auf seinem Genesungsweg stets eng begleitet, allen voran Chef-Physiotherapeut Carsten Fiedler. „Er hat ihn im Dezember sogar besucht in seiner Reha in Frankreich. Das war das, was wir machen konnten“, berichtete der Coach.