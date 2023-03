Beim Spiel in Regensburg Dieser Fortune bleibt zum ersten Mal seit 1008 Tagen auf der Bank

Das bislang letzte Mal, dass der Norddeutsche einsatzfähig war, für den Spieltagskader nominiert wurde und dennoch nicht einmal für einen Kurzeinsatz auf den Rasen durfte, war zum Zeitpunkt des Regensburg-Spiels 1008 Tage her. Am 30. Mai 2020 war es; Fortuna spielte noch in der Bundesliga, und der damalige Trainer Uwe Rösler verzichtete bei der 0:5-Niederlage beim FC Bayern München auf Hennings‘ Einsatz.