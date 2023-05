Wegen anhaltender Knieprobleme Dieser Fortune musste sich unters Messer legen

So wirklich zur Ruhe kommen – das gibt es im Profifußballgeschäft gar nicht. Zumindest dann nicht, wenn man in so exponierter Stellung arbeitet wie Klaus Allofs. Der 66-Jährige ist Sportvorstand beim Zweitligisten Fortuna und in diesem Amt sozusagen rund um die Uhr und das ganze Jahr über gefordert. Aktuell zum Beispiel muss er gemeinsam mit Sportdirektor Christian Weber den Kader für die neue Saison planen, und gerade erst hat er gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Alexander Jobst und Arnd Hovemann das ambitionierte Gratisticket-Projekt „Fortuna für alle“ auf den Weg gebracht.