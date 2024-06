Unser Gerüchtecheck Dieser Offensivspieler aus Belgien soll auf Fortunas Wunschliste stehen

Düsseldorf · Noch sind es ein paar Tage, bis der Zweitligist am kommenden Mittwoch wieder mit dem Training beginnt. Die Gerüchteküche in Sachen Transfers nimmt aber langsam schon Fahrt auf. Wir nehmen einmal unter die Lupe, was am aktuellen Gesprächsstoff aus Belgien dran ist.

29.06.2024 , 07:02 Uhr