Wie unser Reporter aufstellen würde So sollte Fortuna beim Spiel in Fürth ihr Sturmproblem lösen

Selten zuvor dürfte sich Fortuna eine Punktspielpause so herbeigewünscht haben wie diesmal. Gleich ein halbes Dutzend Profis hat die Reise zum Auswärtsspiel bei Greuther Fürth nicht angetreten; fünf davon wegen einer Verletzung. Die zwei Wochen, in denen nun wegen der weltweit angesetzten Länderspiele nicht um Punkte in den Ligen gekämpft wird, können wenigstens bei Shinta Appelkamp, Vincent Vermeij und Daniel Ginczek so weit für Besserung sorgen, dass Trainer Daniel Thioune am 25. November gegen Schalke wieder auf sie zählen kann.