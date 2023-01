Testspiel gegen Baumberg abgesagt Dieser Mittelfeldspieler verlängert Vertrag bei Fortunas U23

„Wir sind mit Maximilians Entwicklung sehr zufrieden. Er hat sowohl als Linksverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld gute Leistungen gezeigt“, wurde Nachwuchschef Frank Schaefer in der Vereinsmitteilung zitiert. „Wir haben seinen Vertrag verlängert, weil er auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer U23 spielen wird und seine individuelle Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist.“