Seit fast 14 Jahren Dieser Magdeburger hat noch eine Rechnung mit Fortunas „Zimbo“ offen

Seit seinem Vertragsende auf Kreta im Juli 2022 war der Stürmer vereinslos, bis sich nun Magdeburg an ihn erinnerte. Und so kommt es, dass sein erstes Pflichtspiel seit dem 8. Januar 2022 Luc Castaignos ausgerechnet in die Düsseldorfer Arena führt – sofern ihn sein neuer Trainer Christian Titz denn am Freitag zur Zweitligapartie bei der Fortuna in den Kader beruft. Und danach klang es zuletzt auf jeden Fall. „Mit Luc haben wir einen Spieler verpflichten können, der in der Vergangenheit seine Qualitäten bereits nachgewiesen hat und auch hier bei uns in den vergangenen zwei Wochen einen guten Eindruck hinterlassen hat“, sagte Titz.