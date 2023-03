Wie entscheidet sich der Youngster? Dieser Klub ist Fortunas ärgster Konkurrent im Niemiec-Poker

Wer genau aufgepasst hatte, entdeckte Jona Niemiec am Samstagabend in der Stockumer Arena doch. Zwar nicht auf dem Rasen; wegen einer leichten Muskelverletzung musste Fortuna-Trainer Daniel Thioune im Topspiel gegen Heidenheim auf seinen Youngster verzichten. Wohl aber im Bauch des Stadions, denn dort schlug der 21-Jährige nach dem Schlusspfiff in Zivil den Weg in die Mannschaftskabine ein. Auch wenn Niemiec nicht selbst ins Geschehen eingreifen konnte, suchte er die Nähe seiner Teamkameraden.