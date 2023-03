Auch nach Heidenheim-Spiel Dieser Fluch lastet weiterhin auf Fortuna

Bei den Sondertrikot-Premieren ging es dagegen frustrierend weiter. Im Einzelnen heißt das: 0:4 gegen Leipzig am 27. Januar 2019 im Toni-Turek-Trikot, 0:4 gegen Bayern München am 23. November 2019 im Tote-Hosen-Trikot, 0:1 gegen Borussia Dortmund am 13. Juni 2020 im 125-Jahre-Jubiläumstrikot, 0:0 beim SV Sandhausen am 13. März 2021 im Köbes-Trikot.