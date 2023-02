Bei Heimspiel gegen Braunschweig Dieser Fahnenklau empört die Fortuna-Fans

In einem Beitrag auf Facebook schreiben sie: „Wir bitten um eure Mithilfe: Heute wurde in Block 29 unsere selbstgenähte Fahne, die seit Ewigkeiten dort hängt, beim Abpfiff geklaut! Bitte dringendst Ausschau halten.“ Wie wirkungsvoll dieser Fahndungsaufruf ist, wird sich zeigen müssen. Dabei wird es vor allem darum gehen, wer die möglichen Täter sind – also aus den eigenen Reihen oder nicht.