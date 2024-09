Nach dem 2:0-Sieg in Berlin Dieser Spieler bekommt von Fortuna-Trainer Thioune ein dickes Sonderlob

„Ich freue mich wirklich für ,Emma’“, lobte Trainer Daniel Thioune am Sonntag im Anschluss an die erfolgreiche Dienstreise zu Hertha BSC. „Nachdem er in den ersten Spielen ein wenig gescholten wurde, weil er seine Sache auch nicht gut gemacht und nicht gut verteidigt hat, hat er in Berlin sowohl als Außenverteidiger als auch als Flügel einen Top-top-Job gemacht.“ Um die drei Punkte über die Zeit zu bringen, hatte Thioune am Ende nämlich Last-Minute-Zugang Valgeir Lunddal eingewechselt und Iyoha in diesem Zuge eine Position nach vorne geschoben.