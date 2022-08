Veränderung im Kontrollgremium : Dieser Ex-Profi sitzt jetzt im Aufsichtsrat von Fortuna

Düsseldorf Er saß mehr als 17 Jahre im Kontrollgremium von Fortuna. Nun der Paukenschlag – Dieter von Dorff legt mit 74 Jahren sein Mandat nieder. Der Sportausschuss hat indes schon einen Nachfolger für den langjährigen Leiter der Handball-Abteilung gefunden.

Dieter von Dorff war nicht irgendwer in diesem Kontrollgremium. Er hat hinter den Kulissen viele Entscheidungen in den vergangenen Jahren mitgeprägt. Er wurde 2005 als Leiter der Handballabteilung vom Sportausschuss in den Aufsichtsrat berufen. Zuvor hat der 74-Jährige das Trikot der Fortuna-Handballmannschaft getragen. Nach 29 Jahren als Leiter der Handballabteilung übernimmt Klaus Allnoch seine Position.

Und auch für seinen Posten im Aufsichtsrat wurde bereits ein Nachfolger gefunden. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Michael Rensing, der zwischen 2013 und 2020 in 141 Pflichtspielen für die Fortuna auf dem Platz stand, wurde am Montagabend in der Sitzung des Sportausschusses von den Abteilungsleitern in das Gremium gewählt.

Der Aufsichtsrat der Fortuna setzt sich nun wie folgt zusammen: Dirk Böcker, Björn Borgerding, Sebastian Fuchs, Tim Greiner Mai, Prof. Dr. Horst Peters (alle gewählt), Peter Frymuth, Lutz Granderath, Martina Voss-Tecklenburg (alle vom Wahlausschuss bestellt) und Michael Rensing (vom Sportausschuss bestellt). Der 38-jährige Rensing übernimmt die Rolle des ehrenamtlichen Jugendleiters. Zuvor hat Michael Brechter diese Rolle bekleidet, der dem Verein als Teil der Marketingabteilung erhalten bleibt.

Björn Borgerding, Aufsichtsratsvorsitzender: „Dieter vom Dorff war als Teil des Aufsichtsrates eine feste Intuition, die immer das Wohl der Fortuna im Sinn hatte und sich uneigennützig über einen langen Zeitraum im Ehrenamt für unsere Fortuna engagiert hat. Er hat sich im Aufsichtsrat und in der Handball-Abteilung extrem für seinen Verein eingesetzt und das bereits zu einem Zeitpunkt, als es der Fortuna nicht besonders gut ging. Das verdient den allergrößten Respekt. Im Namen des Gremiums und des ganzen Vereins möchte ich mich daher ausdrücklich für dieses außergewöhnliche Engagement bedanken. Durch die Wahl des Sportausschusses bekommen wir mit Michael Rensing einen ehemaligen Bundesliga-Profi als neues Mitglied hinzu, der über die Jahre zu einem echten Fortunen geworden ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Dieter vom Dorff sagt: „Nach so vielen Jahren aufzuhören, fällt einem natürlich nicht leicht, weil ich eine sehr schöne Zeit in meinen Funktionen bei der Fortuna hatte. Aber mein Entschluss ist lange gereift, denn das Alter mahnt auch zur Vernunft. Ich habe mich immer mit Herz und Seele für die Fortuna eingesetzt und der Verein wird auch in Zukunft immer ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben. Ich möchte mich bei allen Wegbegleitern für das Vertrauen bedanken und wünsche dem Aufsichtsrat und dem gesamten Verein alles Gute. Auch meinen Nachfolger Michael Rensing wünsche ich nur das Beste und viele gute Entscheidungen im Sinne der Fortuna.“

Michael Rensing befindet: „Die Fortuna, der gesamte Verein und die Fans sind mir in meiner aktiven Zeit sehr ans Herz gewachsen und nun kann ich etwas zurückgeben. Ich freue mich sehr, nach sieben wundervollen und emotionalen Jahren auf dem Platz, jetzt wieder zurück bei meiner Fortuna zu sein. Mich erwartet in meiner neuen Funktion eine spannende und interessante Aufgabe.“

