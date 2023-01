Schrecken von Mbappe und Co. Dieser Ex-Fortune ist in Frankreich eine große Nummer

Vor allem die Entwicklung von Klarer zaubert den Verantwortlichen ein Lächeln auf die Lippen. Denn der junge Österreicher hat in der Hinrunde nicht nur sein Standing innerhalb der Mannschaft enorm nach oben geschraubt, er hat auch seinen Marktwert steigern können. Jedem im Klub sollte klar sein, dass man zukünftig nur erfolgreich arbeiten wird, wenn auch mal ein Spieler für eine attraktive Ablöse den Verein verlässt. Klarer ist so ein Kandidat, der zukünftig auch durchaus über zwei Millionen Euro in die Düsseldorfer Kassen spülen könnte.