Abschied bei Instagram verkündet Dieser Ex-Fortune hat seine Karriere beendet

In seiner gesamten Zeit am Rhein kam Contento so nur zu einem Pflichtspieleinsatz in der ersten Mannschaft, 22 Minuten im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Rot-Weiß Koblenz (5:0) – vor seiner Verletzung. Selbst nach der Genesung kam er bei Fortuna nicht mehr in Tritt, konnte die damaligen Trainer Friedhelm Funkel und Uwe Rösler nicht überzeugen. Er wechselte zum Ligarivalen SV Sandhausen, wo er immerhin 26 Spiele machte.