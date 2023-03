Polnischer Nationalstürmer Dieser Europapokal-Teilnehmer soll Interesse an Fortunas Kownacki haben

Auch beim hart erkämpften 1:0-Erfolg beim SSV Jahn Regensburg am vergangenen Samstag, Fortunas erstem Auswärtssieg seit Ende Oktober, war wieder Kownacki der Torschütze – per eiskalt verwandeltem Foulelfmeter in der 86. Minute. Der Haken an dieser grundsätzlich schönen Geschichte ist, dass die Düsseldorfer nicht mehr allzu lange Freude an Kownacki haben werden. Am 30. Juni läuft sein Drei-Jahres-Vertrag aus, und bereits vor einigen Wochen hat er den Verein darüber in Kenntnis gesetzt, dass er diesen nicht verlängern werde.