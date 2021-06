Aus Freiburg nach Gelsenkirchen : Dieser ehemalige Preußer-Schützling spielt jetzt für Schalke

Foto: Christof Wolff 37 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Düsseldorf Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat ein Offensiv-Talent vom SC Freiburg für die kommende Saison in der Zweiten Liga ausgeliehen. Der Angreifer war ein ehemaliger Schützling des neuen Fortuna-Trainers Christian Preußer.

Schalke 04 treibt die Kaderplanungen für die kommende Zweitliga-Saison weiter voran. Der Bundesliga-Absteiger aus Gelsenkirchen hat Offensiv-Talent Marvin Pieringer für die kommende Saison in der Zweiten Liga ausgeliehen. Der 21-Jährige kommt vom Bundesligisten SC Freiburg, in der vergangenen Rückrunde war er an Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ausgeliehen. Die Gelsenkirchener sicherten sich zudem eine Kaufoption für Pieringer.

Lesen Sie auch Fortunas Vorstand spricht über Kaufoption : Das sagt Klaus Allofs zum Tanaka-Deal

„In Marvin Pieringer haben wir einen jungen, hungrigen Stürmer für uns gewinnen können, der darauf brennt, seine Leistungen aus dem vergangenen Halbjahr zu bestätigen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Für Würzburg lief Pieringer insgesamt 20-mal in der 2. Bundesliga auf und erzielte sechs Tore.

„Marvin war in seiner Zeit bei Würzburg an einem Drittel aller Treffer direkt beteiligt. Das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Schalke 04 entschieden hat."

Foto: imago images/Kyodo News/via www.imago-images.de 28 Bilder Diese Japaner haben bereits für Fortuna gespielt

Der junge Offensivspieler machte in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison mit guten Leistungen bei Würzburg auf sich aufmerksam und war im Anschluss zu seinem Stammverein SC Freiburg zurückgekehrt. Dort hatte er zuvor seit 2018 60 Spiele für die Reserve absolviert, in denen ihm 21 Tore gelangen. Bei seinem halbjährigen Leih-Intermezzo in Würzburg stand er insgesamt 20 Mal auf dem Rasen.

Trainer in seiner Zeit beim SC Freiburg war – Fortunas neuer Chefcoach Christian Preußer. Der hatte indes bereits bei seiner Vorstellung in Düsseldorf angekündigt, keinen Spieler des SC Freiburg zum Zweitligisten holen zu wollen. Pieringer und Preußer hatten ein besonders intensives Vertrauensverhältnis. Bei Interviews saß Preußer immer an der Seite des Spielers, um ihn zu unterstützen.

Foto: dpa/Marius Becker 36 Bilder So hätte Fortunas Mannschaft heute aussehen können

Preußer wurde übrigens auch lange als Top-Kandidat als Cheftrainer in Würzburg gehandelt, es soll bereits Gespräche gegeben haben. Doch als Düsseldorf ebenfalls Interesse an Preußer bekundete, soll der nicht lange gezögert haben und sofort Fortuna seine Zusage gegeben haben.

Eine Option, Pieringer ebenfalls von Düsseldorf zu überzeugen, bestand ganz offensichtlich nicht.

(mit dpa)