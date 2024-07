Noch vor Abflug ins Trainingslager? Dieser Abwehrspieler soll zeitnah bei Fortuna unterschreiben

Am Donnerstag beginnt für Fortuna möglicherweise die schweißtreibendste, sehr sicher aber die intensivste Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Am späten Mittag bricht der rot-weiße Reisetross ins Trainingslager nach Bad Leonfelden auf; in Oberösterreich bezieht die Mannschaft von Chefcoach Daniel Thioune – wie schon in den vergangenen Jahren – für etwas mehr als eine Woche ihr Quartier. Und an Bord der Maschine, die den Zweitligisten zunächst nach Linz befördert, könnte sich möglicherweise ein neues Gesicht befinden.