Fortunas Hoffnungsträger : Dieser Bundesligist war heiß auf Appelkamp

Foto: Frederic Scheidemann 23 Bilder Das ist Shinta Appelkamp

Exklusiv Düsseldorf Shinta Appelkamp ist Fortunas großer Hoffnungsträger. In der vergangenen Woche hat er seinen Vertrag in Düsseldorf bis 2026 verlängert. Nun ist klar: In der Sommerpause war ein Bundesligist heiß auf die Dienste des 20-Jährigen. Um welchen Klub es sich handelt.