Fortuna-Überflieger Dieser Bundesligist soll Tzolis weit oben auf dem Zettel haben

In den vergangenen Monaten hätten nicht viele darauf gewettet, dass es sich Fortuna würde leisten können, Christos Tzolis zu verpflichten. Besonders nach dem verpassten Sprung in die Bundesliga im dramatischen Relegations-Finale gegen den VfL Bochum. Am Ende haben die Düsseldorfer zwar die Kaufoption gezogen – und doch gibt es eigentlich keine Zukunft für den Zweitliga-Torschützenkönig bei den Rheinländern.