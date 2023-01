Vertrag von Fortuna-Torwart läuft 2024 aus Dieser Bundesliga-Klub soll Florian Kastenmeier auf dem Zettel haben

Exklusiv | Düsseldorf · Er liefert in dieser Saison bislang sehr stabil ab. In der Vergangenheit hatte er in seinem Spiel eine größere Leistungsspanne. Doch er hat einiges an seinem Auftreten geändert. Was dahintersteckt. 2024 läuft sein Vertrag in Düsseldorf aus. Welche Pläne er hat. Welche Szenarien es gibt.

24.01.2023, 07:02 Uhr

Das ist Florian Kastenmeier 29 Bilder Foto: dpa/Peter Steffen

Von Gianni Costa Chefreporter Sport