Thioune hebt einige Spieler heraus Dieser Ansatz lässt Fortunas Trainer beruhigt in den Urlaub gehen

Mit Letzterem denkt er durchaus auch an Felix Klaus. „Er hat, durchaus auch zu Recht, viel Kritik einstecken müssen, bis zum Winter noch.“ Und dann habe der frühere Wolfsburger eben eine bärenstarke Rückrunde hingelegt und damit bewiesen, was er kann – und große Hoffnungen geweckt, dass es nach der Sommerpause auf diesem höheren Level weitergeht. „Ganz ähnlich Emmanuel Iyoha, denn es reicht ja nicht aus, nur Düsseldorfer Jong zu sein. Man muss sich auch was nehmen.“ Und das habe „Emma“ in dieser Saison dann auch getan.