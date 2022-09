„Hat einen feinen Touch am Ball“ : Dieser 16-Jährige macht bei Fortuna auf sich aufmerksam

Düsseldorf Daniel Thioune hat in dieser Saison mit Elione Fernandes bereits einem 17-Jährigen sein Debüt in der Zweiten Liga ermöglicht. Damit ist er der jüngste Fortune überhaupt mit einem Profieinsatz. Das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern. Auch wenn nun ein 16-Jähriger im Training überzeugt hat.

Die Länderspielpause bietet Trainern immer wieder eine gute Gelegenheit dazu, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum in das Training der Profis zu integrieren. Und da Fortunas Lizenzspielermannschaft sowieso auf dem Zahnfleisch geht, war in der vergangenen Woche ein interessanter U17-Spieler mit von der Partie.

Und Karim Affo wusste durchaus auf sich aufmerksam zu machen. Der noch etwas schmächtige Flügelspieler bringt eine gute Explosivität mit, ist zudem sehr dribbelstark. Sein Selbstvertrauen war auch schon so groß, dass er im Spiel gegen die eigene U23 die eine oder andere gelungene Finte einstreute. In der U17 überzeugt der 16-Jährige derzeit auf ganzer Linie. In sechs Partien erzielte er bereits fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Aus dem NLZ werden ihm beste Entwicklungsprognosen ausgestellt.

Für einen dauerhaften Sprung zu den Profis reicht es indes noch nicht. Auch wenn Fortuna momentan definitiv ein Problem auf den offensiven Flügeln hat. „Ich weiß, dass solche Personalien gerne sehr schnell gehyped werden. Wir sind dann schnell dabei, Dinge überzubewerten“, sagt Daniel Thioune auf Nachfrage unserer Redaktion. „Er hat definitiv einen feinen Touch am Ball, bringt Geschwindigkeit mit und kann super fintieren. Wenn es um das komplexe Spiel geht, ist es aber noch eine Herausforderung für ihn. Ähnlich sieht es bei der Ballqualität aus.“

Der Plan: Affo soll sich in den kommenden zwei Jahren ganz in Ruhe im Jugendbereich weiterentwickeln und darf ab und an auch immer mal wieder bei den Profis im Training vorbeischauen. Das nötige Talent, um in den kommenden Jahren den Sprung in den Profibereich zu gehen, attestiert Thioune ihm. „Es sind aber noch ein paar Meter bis in den Herrenbereich. Da dürfen wir aber auch geduldig sein“, sagt er. „Ich habe immer Freude daran, wenn die Jungs bei uns sind, wenn sie auch mal in die Kabine reinriechen dürfen – auch wenn die nicht immer gut riecht.“