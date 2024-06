Besondere Möglichkeit während der EM Dieses spannende Angebot hat Fortuna-Trainer Thioune ausgeschlagen

Düsseldorf · Er war nach dem dramatischen Scheitern in der Relegations gegen Bochum am Boden zerstört. Kurz nach dem Aus gegen den Bundesligisten ist Daniel Thioune mit seiner Familie in den Urlaub gefahren. Zuvor hat er bereits die Entscheidung getroffen, in der Sommerpause auf einen Zusatzjob zu verzichten.

11.06.2024 , 11:02 Uhr

