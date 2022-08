Leihgabe aus Brighton : Diesen Traum will sich Karbownik bei Fortuna erfüllen

Düsseldorf Bei seinem Stammverein Legia Warschau galt Michal Karbownik als Riesentalent, war eine große Hoffnung für den polnischen Fußball. Bei Brighton & Hove Albion und als Leihspieler in Piräus ist die Karriere des 21-Jährigen etwas ins Stocken geraten. Bei Fortuna soll sie wieder in Schwung kommen.

Von der rheinischen Hitze will sich der 21-Jährige aber ebenso wenig abschrecken lassen wie von seiner bislang eher überschaubaren Einsatzstatistik in Düsseldorf. Seit ihn der Zweitligist vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ausgeliehen hat, kam Karbownik erst auf zwei Kurzeinsätze mit einer Gesamtlänge von 21 Minuten inklusive Nachspielzeiten.

Also doch links? Die Nachfrage muss schon erlaubt sein, da immer wieder durch das Internet geistert, Karbownik habe an seiner früheren Wirkungsstätte Legia Warschau einmal erklärt, nie wieder links verteidigen zu wollen. „Das stimmt nicht“, stellt Karbownik klar. „Das habe ich nie gesagt, und warum sollte ich auch nicht auf der linken Seite spielen wollen?“

Gut zu wissen für Thioune – so hat er einen vielseitig verwendbaren und nachweislich hochtalentierten Mann zur Verfügung. Karbowniks Nachteil: Es mangelt ihm an Spielpraxis, da er in Brighton mit nur zwei Pflichtspieleinsätzen ein verlorenes Jahr hinter sich hatte und in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Olympiakos Piräus auch nicht wie gewünscht zum Zuge kam.