WM-Fahrer zurück im Zweitliga-Alltag Diesen Traum will sich Tanaka mit Fortuna erfüllen

Ein zweites großes Ziel könnte der japanische Nationalspieler indes schon viel eher erreichen – und zwar mit Fortuna. Ob der Sieg gegen Magdeburg ein erster Schritt in Richtung des Bundesliga-Aufstiegs gewesen sei, wurde Tanaka nach der Partie gefragt. Seine Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: „Natürlich, ich will mit dieser Mannschaft in die Bundesliga.“ Und zwar nicht irgendwann, sondern vermutlich so schnell wie möglich.