Hennings und Kownacki weg Dieser Stürmer soll auf dem Fortuna-Zettel weit oben stehen

Die Saison ist vorbei, und hinter den Kulissen laufen die Arbeiten am Kader für die kommende Runde freilich auch bei Fortuna auf Hochtouren. Daher hat sich Cheftrainer Daniel Thioune am Pfingstmontag nach dem letzten Zusammentreffen der Mannschaft und dem gemeinsamen Frühstück noch nicht in den Urlaub verabschiedet – anders als die Akteure des Zweitligisten. Diese Woche verbringt der 48-Jährige weiterhin in Düsseldorf, um Gespräche zu führen und gemeinsam mit Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber die neue Spielzeit vorzubereiten.