Gorka, Kastenmeier oder Wolf : Diese Nummer 1 wünschen sich die Fortuna-Fans

Update Düsseldorf Bei Fortuna ist seit dem 1:1 gegen Regensburg eine Torwart-Diskussion entbrannt. Selbst im Verein genießt Florian Kastenmeier nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen. Nun haben unsere Leserinnen und Leser abgestimmt, wer für sie die Nummer 1 sein sollte. Das Ergebnis ist eindeutig.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Sollte Florian Kastenmeier auch in den kommenden Spielen in der Zweiten Liga im Tor stehen? Die Antwort ist eindeutig: Mehr als 89 Prozent der Stimmen entfielen auf ein „Nein“. Ein wahres Erdrutsch-Ergebnis, das vor allem deutlich macht, dass Kastenmeier kaum noch Rückhalt unter den Fortuna-Fans genießt. (Wohlgemerkt: Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber wohl schon ein recht deutlicher Fingerzeig.)

„Wir klären das erst einmal intern“, verkündete der 37-Jährige dementsprechend auf die konkrete Frage, ob Kastenmeier noch sein uneingeschränktes Vertrauen genieße. Er hätte einfach sagen können: Ja, nächstes Thema. Doch auch er weiß: Dieses Problem ist nicht einfach so wegzumoderieren. Vor allem, wenn man sich die Meinung der Fans in dieser Thematik ansieht. Wenn es nach ihnen geht, sollte Fortunas Trainer vor dem Spiel am kommenden Samstag in Ingolstadt über einen Wechsel im Tor nachdenken.