„Das fand ich richtig geil“ : Diesen Fortunen hob Thioune nach dem Sieg besonders hervor

Düsseldorf Beim souveränen 3:0-Erfolg über Ingolstadt wusste Fortuna auf ganzer Linie zu überzeugen. Ein Spieler erobert mit seiner Spielweise immer mehr das Herz seines Trainers. Daniel Thioune lobte ihn nach der Partie noch einmal explizit. Um wen es geht und was den Coach so begeistert.

Es war eine Aktion, die den Ausgang des Spiels aller Voraussicht nach nur marginal beeinflusst hätte. Schließlich lag Fortuna zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich mit 3:0 in Führung und spielte nach dem Platzverweis des ehemaligen Düsseldorfers Marcel Gaus sogar in Überzahl. Und dennoch ereignete sich in der 65. Minute etwas, das Cheftrainer Daniel Thioune so aus dem Sattel gehen ließ, als hätte seine Mannschaft gerade einen eigenen Treffer erzielt.