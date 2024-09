Rückkehr zu alter Stärke Mit diesem Schicksalsschlag hatte Fortunas Gavory lange zu kämpfen

Düsseldorf · Nicolas Gavory hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. Als Fußballer erlitt er aufgrund seiner Verletzungen immer wieder Rückschläge. Auch privat musste er mit einem Schicksalsschlag zurechtkommen. Was ihn beschäftigt hat. Was ihm heute neue Kraft auf dem Fußballplatz gibt.

09.09.2024 , 10:34 Uhr