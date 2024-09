Beim Spiel gegen Fortuna Diesen Schaden haben die Hannover-Fans in der Arena verursacht

Düsseldorf · Es war ein Top-Spiel in der Arena – von den Zuschauerzahlen her war aber noch Luft nach oben. 35.416 Fans sahen am Freitag den 1:0-Sieg der Düsseldorfer gegen Hannover. Die Niedersachsen waren mit einer stattlichen Schar an Auswärtsfahrern im Rheinland vertreten. Darunter einige Chaoten.

02.09.2024 , 14:02 Uhr

(gic)