Top-Akteur im April Diesen Fortuna-Profi wählen die Leser zum Spieler des Monats

Klaus verbuchte im April derweil drei Einsätze, gegen den KSC fehlte er gelbgesperrt. In Bielefeld bot er eine bockstarke Leistung dar, gekrönt von einem eiskalt erzielten Treffer, nachdem der ehemalige Wolfsburger zuvor mit dem Ball am Fuß fast über den halben Platz gelaufen war. Auch gegen Darmstadt machte Klaus seine Sache ordentlich, während er in Nürnberg mit der gesamten Mannschaft unterging.