Im Duell am Freitag auf dem Platz Diesen aktuellen Fürth-Profi wollte Fortuna vor kurzem verpflichten

Im Fußballgeschäft gibt es immer wieder Enttäuschungen, nicht anders als in allen anderen Bereichen des Lebens auch. Das gilt besonders für die heißen Transferphasen im Sommer und im Winter, denn oftmals ist es so, dass Vereine viele ihrer Wunschspieler eben nicht bekommen. Davon kann auch Zweitligist Fortuna ein Lied singen, wobei die Düsseldorfer in den vergangenen Jahren mit ihren Neuverpflichtungen sehr oft richtig gelegen haben. Ein Akteur, der beim 2:1-Sieg in Fürth am Freitag für die „Kleeblätter“ auf dem Platz stand, entschied sich vor fast zwei Jahren jedenfalls gegen einen Wechsel zu den Rot-Weißen.