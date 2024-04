3000 Düsseldorfer fahren nach Leverkusen Diesen Aufruf machen die Fortuna-Ultras vor dem Pokal-Halbfinale

Nach dem 3:1-Sieg beim 1. FC Kaiserslautern haben die Fortuna-Fans am vergangenen Samstag wieder ihr Banner ausgerollt, das sich schon seit einiger Zeit in ihrem Schlepptau befindet. „Unser Glaube lebt“, steht darauf. Und zwar der Glaube daran, am Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen die große Sensation zu schaffen, sich für das Endspiel in Berlin zu qualifizieren. Die realistischen Chancen sind zwar gering, doch die Hoffnung ist groß.