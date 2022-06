Ex-Fortuna-Trainer : Bei diesem Klub hat Rösler bis 2025 unterschrieben

Foto: Frederic Scheidemann 54 Bilder Das sind die besten und schlechtesten Fortuna-Trainer aller Zeiten

Update Düsseldorf Mit ihm ist Fortuna aus der Bundesliga abgestiegen und hat den direkten Wiederaufstieg verpasst. Und dennoch hat sich Uwe Rösler durch seine Arbeit am Rhein viel Respekt erarbeitet. Nach seinem Aus in Düsseldorf arbeitete der 53-Jährige als TV-Experte. Was er nun macht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Knapp ein Jahr nach seiner Trennung von Fortuna Düsseldorf wird Uwe Rösler Cheftrainer des dänischen Erstligisten Aarhus GF werden. Der Deutsche wurde am Dienstag als neuer AGF-Coach vorgestellt und tritt die Nachfolge des Dänen David Nielsen werden. „Ich bin dankbar für die Möglichkeit, einen großen dänischen Traditionsverein wie AGF zu trainieren“, sagte Rösler in einer Mitteilung des Vereins.

Der 53-Jährige kennt sich in Skandinavien bereits aus: Zu Beginn seiner Trainerkarriere hatte der frühere DDR-Nationalspieler und mehrjährige Angreifer von Manchester City unterschiedliche norwegische Klubs gecoacht, ehe er zu verschiedenen Vereinen in England gewechselt war. Vor seiner Zeit in Düsseldorf hatte Rösler zuletzt beim schwedischen Spitzenklub Malmö FF auf der Bank gesessen.

Rösler war 518 Tage Trainer von Fortuna. Vermutlich war das seine intensivste Zeit in verantwortlicher Rolle bei einem ambitioniertem Klub. Er stieg aus der Bundesliga ab, schaffte den direkten Wiederaufstieg nicht – allerdings unter äußerst widrigen Umständen. Durch die Corona-Pandemie war ein normales Arbeiten über weite Strecken nicht möglich. Der Verein entschied sich dennoch für einen Neuanfang mit dem noch völlig unbekannten Christian Preußer.

Foto: rp/Schirner Pressebild 97 Bilder So viele Trainer hatte Fortuna bereits in ihrer langen Geschichte

Rösler hat sich wie ein Gentleman von Fortuna verabschiedet. Während seiner Amtszeit klagte er öffentlich (fast) nie, ließ sich selten auf sonst branchenübliche Sticheleien ein und war immer loyal. Zu loyal? Man wurde gelegentlich das Gefühl nicht los, es hätte nicht schaden können, wenn Rösler etwas deutlicher seinen persönlichen Standpunkt vertreten hätte.

Lesen Sie auch Was sich der Cheftrainer vorgenommen hat : Dieses Saisonziel hält Thioune mit Fortuna für realistisch

Schon bei seiner Verabschiedung hat Rösler klargestellt, dass er sich auch in diesem Punkt nicht ändern will. „Von mir“, sagte er, „wird es kein Nachtreten geben, kein, mit dem Finger auf andere zeigen.“

Foto: Frederic Scheidemann 38 Bilder Fortunas Team hinter dem Team

Und dann war da noch dieser Satz, der wie ein Vermächtnis von ihm bleiben wird. Stolz und voller Würde. „Ich gehe aus der Vordertür raus, Kopf hoch, ich habe gute Arbeit geleistet unter extremen Bedingungen. Das sehen vielleicht nicht alle so, aber viele, die aus dem Business kommen, die sehen das so“, bekundete er. „Von daher ist es, wie es ist. Ich habe mich ordentlich verabschiedet bei der Mannschaft, beim Vorstand, habe mich bedankt für die Zusammenarbeit.“

Lesen Sie auch Sportvorstand von Zweitligist : Auf dieses Szenario stimmt Allofs die Fortuna-Fans ein

Natürlich hat er auch genug eigene Fehler gemacht. Auch um die aufarbeiten zu können, hatte er sich auf unbestimmte Zeit in sein Domizil auf Mallorca verabschiedet. Doch nun meldet er sich mit einer neuen Aufgabe zurück.

(gic/dpa)