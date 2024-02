„Das sind coole Menschen“ Diesen Fortuna-Kollegen ist Joshua Quarshie besonders dankbar

Ein bisschen wie nach Hause kommen sei es schon gewesen, als er nach Düsseldorf zurückkehrte. Schließlich hat er ja 2019/20 für Fortuna in der U17 gespielt. „Und meine Familie und viele Freunde wohnen ganz in der Nähe. Es ist natürlich cool, sie jetzt häufiger zu sehen, aber in erster Linie bin ich natürlich hier, um Fußball zu spielen.“ Am besten so erfolgreich wie am vergangenen Sonntag gegen Rostock.