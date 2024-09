Ex-Profi nennt Traum-Szenario So schätzt Rouwen Hennings die Aufstiegschancen von Fortuna ein

Der Familienvater ist sich auch sicher, dass manch einer nach dem hartem Rückschlag und dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga an Fortuna gezweifelt hat. „Ich glaube, viele haben damit gerechnet, dass der Saisonstart holprig wird durch das traurige Erlebnis in der Relegation. Dann muss man das erst einmal verdauen und hat eine kürzere Vorbereitung", sagt Hennings und ergänzt: „Das alles so wegzustecken und dann so zu starten, wenn man das Pokalspiel mal ausklammert, da machen sie ihre Sache in der Liga wirklich gut.“