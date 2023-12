So würde unser Reporter aufstellen Diesen Joker sollte sich Fortuna im Pokalspiel aufheben

Für Fortuna-Verhältnisse ist es fast schon so, als könne Trainer Daniel Thioune personell aus dem Vollen schöpfen. Sicher, für das DFB-Pokalspiel beim 1. FC Magdeburg am Dienstag (18 Uhr) fallen weiterhin Kapitän Andre Hoffmann, dessen Stellvertreter Marcel Sobottka sowie der erfahrene Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann verletzt aus – aber alle anderen Spieler sind tatsächlich fit und einsatzbereit. Und das ist eine Quote, die für diese an gesundheitlichen Rückschlägen so reiche Saison schon beinahe rekordverdächtig gut ist.