Köln, Mainz, Union oder Bochum? Diesen Gegner wünschen sich die Fortuna-Fans in der Relegation

Am späten Samstagnachmittag fällt die Entscheidung. Wenn die betreffenden Partien des letzten Bundesliga-Spieltags dieser Saison abgepfiffen sind, weiß Fortuna, gegen wen sie in der Relegation am 23. und 27. Mai – das Rückspiel in Düsseldorf ist seit Freitagmorgen übrigens im Heimbereich schon ausverkauft – um den Aufstieg kämpft. In der Verlosung sind vor dem großen und gleichsam mit Spannung erwarteten Saisonfinale noch der VfL Bochum, der FSV Mainz 05, Union Berlin und der 1. FC Köln.