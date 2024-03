Nach schwacher Leistung Diesen Einwechselspieler hätte Fortuna-Trainer Thioune fast sofort wieder ausgewechselt

„Ich kann mich so ein bisschen anschließen. Ich habe mir das Spiel gestern auch noch einmal im Nachgang angeschaut. Und hatte auch diesen Re-Live-Effekt, dass der Wechsel uns in dieser Veränderung nicht so gut getan hat. Ich hatte gesehen, Felix Klaus wurde auch etwas müde“, erzählt Cheftrainer Daniel Thioune. „Wir hatten das Problem: Marcel Halstenberg rannte auf einmal über die linke Seite. Der hat wahrscheinlich mehr Spiele in der Champions League gemacht als Jona Niemiec auf der Playstation. Ich glaube, da geht die Schere schon deutlich weiter auseinander. Durch die vielen Aktionen über die Seite habe ich gemerkt, dass es ihm schwerfiel zu atmen. Es ist in der Phase schwer für ihn gewesen, reinzukommen.“