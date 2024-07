Rossmann, Schmidt und Mbamba Diesen Eindruck hat Fortuna-Trainer Thioune bislang von seinen neuen Feldspielern

Dass Rossmann für Fortuna auf dem Flügel und im Angriffszentrum zu einer Waffe werden kann, deutete er bereits im ersten Testspiel der Vorbereitung mit zwei Vorlagen beim 3:0 gegen die SG Neuss-Holzheim an. Und im Trainingslager in Bad Leonfelden machte der 20-Jährige bislang ebenfalls einen guten Eindruck, so auch während seines etwa halbstündigen Einsatzes gegen den Diósgyöri VTK. „Tim hat Tempo in seinen Bewegungen und weicht auch mal aus dem Zentrum auf die Außenpositionen aus“, betonte Trainer Thioune zufrieden.