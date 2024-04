Vom Trainer verliehen Diesen Ehrentitel trägt Ao Tanaka jetzt bei Fortuna

Ein ganz wichtiges Tor zweifellos, doch das war nicht der einzige Grund, warum Trainer Daniel Thioune Tanaka noch am Abend des Spiels einen Ehrentitel verlieh: „Ao ist unser Gamechanger.“ Der Mann also, der ein Spiel verändern, eine Trendwende herbeiführen kann – und genau das hat der japanische Nationalspieler in Gelsenkirchen getan. Von dem Moment an, als er in der 63. Minute für den diesmal enttäuschenden Isak Johannesson kam, stand eine komplett andere Fortuna auf dem Platz.