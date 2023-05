Fortunas neuer Goalgetter Diesen besonderen Moment erlebte „Zimbo“ nach Sieg über KSC

Dass seine Laune so hervorragend ist, liegt allerdings auch an einem ganz besonderen Augenblick, den er nach der Partie gegen seinen Ex-Klub erleben durfte: Zum ersten Mal konnte er seine Tochter Nala nach dem Schlusspfiff mit auf den Rasen nehmen und auch mit ihr den Sieg feiern. „Es ist unbeschreiblich, wenn so ein kleines Wesen mit auf den Platz kann. Für mich war das ein ganz besonderer Moment – und für sie auch“, erzählt Zimmermann stolz. „Es war für sie ungewohnt und laut, aber ihr hat es gefallen, glaube ich. Das werde ich nicht vergessen, so etwas macht das Leben aus. Die Familie unterstützt mich immer, daraus ziehe ich Mut.“