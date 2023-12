U19 kämpft mit Altersstruktur, U15 führt die Tabelle an Diese Bilanz zieht Fortuna-Nachwuchschef Vollmerhausen zu Beginn der Winterpause

Bis zur Mannschaft von Cheftrainer Daniel Thioune ist es für die Spieler aus Fortunas U17 noch ein weiter Weg. Nach einer Schwächephase lief es für die Suker-Elf zuletzt immer besser. Und auch wenn Vollmerhausen die Arbeit nicht rein anhand von Ergebnissen beurteilen will, sind sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen für ihn ein positives Zeichen. „Letztlich sind gute Ergebnisse natürlich auch förderlich für die Entwicklung“, so der Nachwuchschef, dem die gelebte Arbeitermentalität in der U17 gefällt: „Alle haben die Ärmel hochgekrempelt. Und so muss es auch weitergehen. Ziel muss es sein, im Sommer möglichst viele Spieler in die U19 durchzubringen.“